В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
56 минут назад

Стала известна стоимость продажи Virtus.pro

Чемпионат.comиещё 1

Газета «Ведомости» обратила внимание на отчёт «ВКонтакте» за 2022 год. Из него следует, что киберспортивный клуб Virtus.pro был продан за 174 млн рублей.

Стала известна стоимость продажи Virtus.pro
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Ведомости» отметили, что сумма в 174 млн рублей — низкая, с учётом того, сколько было инвестировано в команду. Новым инвестором и генеральным директором киберспортивного клуба стал предприниматель Арам Караманукян. Он отметил, что под его контроль перешли все без исключения активы Virtus.pro, в том числе контракты с киберспортсменами.

Холдинг ESforce, который владеет «ВКонтакте», продал команду Virtus.pro ещё в сентябре 2022 года, но тогда сумма сделки не раскрывалась. Она стала известна только сейчас.

Ранее стало известно, что экс-игрок Virtus.pro Ямич перешёл в Team Secret по Dota 2.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий