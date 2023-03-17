Стала известна стоимость продажи Virtus.pro

Газета «Ведомости» обратила внимание на отчёт «ВКонтакте» за 2022 год. Из него следует, что киберспортивный клуб Virtus.pro был продан за 174 млн рублей.

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«Ведомости» отметили, что сумма в 174 млн рублей — низкая, с учётом того, сколько было инвестировано в команду. Новым инвестором и генеральным директором киберспортивного клуба стал предприниматель Арам Караманукян. Он отметил, что под его контроль перешли все без исключения активы Virtus.pro, в том числе контракты с киберспортсменами.

Холдинг ESforce, который владеет «ВКонтакте», продал команду Virtus.pro ещё в сентябре 2022 года, но тогда сумма сделки не раскрывалась. Она стала известна только сейчас.