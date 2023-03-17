Авторы Genshin Impact выпустили демо-ролик, посвящённый Мике

Создатели Genshin Impact опубликовали свежий демо-ролик, посвящённый четырёхзвёздочному крио-персонажу по имени Мика.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

«Передовой геодезист... Такая должность может звучать незамысловато, но обязанности не ограничиваются тем, что надо чертить карты и показ

Разведка, первая помощь, бой, выживание... На службе постоянно сталкиваешься с разными непредвиденными ситуациями.

К счастью, Мика — сдержанный и внимательный юноша. Незаметно для всех он вырос в превосходного бойца отряда, на которого можно положиться».

Мика является персонажем поддержки, который может вдохновлять товарищей по отряду молебнами рыцарского ордена и восстанавливать HP всем окружающим членам отряда, наделяя их статусом Орлиного пера.