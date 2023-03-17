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1 час назад

Анонсирована мобильная Persona 5: The Phantom X с новым протагонистом

Игромания.ру

Издатель Perfect World Games и разработчики из Black Wings Game Studio анонсировали Persona 5: The Phantom X — спин-офф пятой части для Android и iOS. Дату релиза пока не назвали, но известно, что это будет бесплатный проект с внутриигровыми покупками. Плейтест стартует 29 марта в Китае.

Анонсирована мобильная Persona 5: The Phantom X с новым протагонистом
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Sega and Atlus выполняют роль супервайзеров проекта, контролируя разработку и предоставляя ресурсы. Новый протагонист и его персона были созданы художником Сигэнори Соэдзимой из арт-команды Atlus.

Несмотря на то, что P5X основана на мире Persona 5, она будет совершенно новой игрой, которая создаётся «с учётом предпочтений местных пользователей, трендов и игровой среды». Проект также сохранил стиль и основной геймплей оригинальной P5. В роли очередного школьника игроки смогут учиться, развлекаться с друзьями, посещать иной мир и сражаться с врагами.

Сюжетный трейлер

Геймплейный трейлер

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