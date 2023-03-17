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35 минут назад

Фото неанонсированной NVIDIA RTX 4060 впервые опубликовали

Ferra.ru

Инсайдер под ником KittyYYuko опубликовали в Сети первые «живые» фото готовящейся к выпуску видеокарты NVIDIA RTX 4060.

Опубликовано фото неанонсированной NVIDIA RTX 4060
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Судя по снимкам, новинка будет занимать всего два слота расширения в корпусе ПК. Это объединяет модель с некоторыми другими эталонными видеокартами линейки Ada Lovelace.

На лицевой стороне карты можно заметить характерную надпись «RTX 4060». При этом сам инсайдер допускает, что на фото может быть RTX 4060 Ti. При этом вполне вероятно, что на фотографиях изображена инженерная версия адаптера.

VideoCardz.com

Напомним, что ранее источники утверждали, что NVIDIA RTX 4060 будет основан на графическом чипе AD107-400 с 3072 ядрами CUDA, 8 ГБ видеопамяти и 128-битной шиной. Энергопотребление модели будет находиться на 115 Вт.

Стоит отметить, что сама NVIDIA пока не подтверждала существование данной видеокарты.

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