Nintendo Switch получит четыре классические игры

Nintendo выпустила несколько классических игр для Nintendo Switch, включая Kirby’s Dream Land 2, BurgerTime Deluxe, Side Pocket и Xevious.

Фото: Nintendo Nintendo

Некоторые из этих игр доступны только через дополнительный Expansion Pass. Однако это всё равно отличная возможность для поклонников ретро-игр насладиться играми своего детства на современной консоли.

Nintendo продолжает уделять внимание Game Boy, добавив его только в прошлом месяце. Это позволяет игровому гиганту продвигать свои новые возможности.