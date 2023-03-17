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37 минут назад

Nintendo Switch получит четыре классические игры

ITZine.ru

Nintendo выпустила несколько классических игр для Nintendo Switch, включая Kirby’s Dream Land 2, BurgerTime Deluxe, Side Pocket и Xevious.

Nintendo Switch получит четыре классические игры
Фото: NintendoNintendo

Некоторые из этих игр доступны только через дополнительный Expansion Pass. Однако это всё равно отличная возможность для поклонников ретро-игр насладиться играми своего детства на современной консоли.

Nintendo продолжает уделять внимание Game Boy, добавив его только в прошлом месяце. Это позволяет игровому гиганту продвигать свои новые возможности.

Добавление классических игр на Nintendo Switch позволяет игрокам пережить воспоминания детства и познакомиться с играми, которые помогли сформировать игровую индустрию.

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