Инсайдер поделился новой информацией об Assassin's Creed Red

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон поделился новыми деталями Assassin’s Creed Red — игры про Японию от команды Assassin's Creed Odyssey. По данным источников журналиста, в проекте будут два главных героя: самурай и ниндзя. В первом тизере как раз показали девушку-самурая.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Основная ставка разработчиков в Red будет сделана на скрытное прохождение. Игрокам предстоит прятать тела и избавляться от источников освещения. Новая часть серии во многом будет напоминать Splinter Cell — другой культовый стелс-экшен от Ubisoft. Кроме того, в числе источников вдохновения авторов упоминается и Hitman с её большими локациями и несколькими способами устранения целей.