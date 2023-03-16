Утекли 36 минут геймплея Diablo 4 за персонажа 100-го уровня

В получасовом ролике можно увидеть геймплей поздней стадии Diablo 4. В нём игрок сражается с мощными монстрами, улучшает способности, создаёт и находит предметы. Судя по всему, пользователь принял участие в закрытом бета-тестировании, которое Blizzard запускала в некоторых регионах под предметом конфиденциальности.

Уже с 17 по 19 марта в Diablo 4 стартует закрытый бета-тест для всех, кто предзаказал игру. Для всех остальных тестирование продлится с 24 по 26 марта. Сама Diablo 4 выйдет 6 июня 2023 полностью на русском языке.