Создатели Men of War 2 поделились новыми скриншотами и треком

Создатели Men of War II поделились одной из композиций саундтрека игры — треком под названием «В ожидании атаки». Музыку написал композитор Владимир Савин, который, помимо прочего, работал и над «Метро: Исход».
Так Владимир высказался о звуковом сопровождении стратегии и источниках вдохновения:
«Саундтрек к Men of War II — это некая квинтэссенция современной оркестровой музыки и общего ощущения происходящих на вашем экране сражений Второй мировой войны. Меня вдохновляли как различные игры в том же сеттинге, так и фильмы о событиях тех лет, например, «Ярость» (Fury)».
Напомним, что для Men of War II подготовил песню и композитор The Banner Saga.
Кроме того, разработчики представили четыре новых скриншота из немецкой кампании. Стратегия о Второй мировой ожидается в этом году на PC — в Steam и EGS.