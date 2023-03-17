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1 час назад

Создатели Men of War 2 поделились новыми скриншотами и треком

Игромания.руиещё 2

Создатели Men of War II поделились одной из композиций саундтрека игры — треком под названием «В ожидании атаки». Музыку написал композитор Владимир Савин, который, помимо прочего, работал и над «Метро: Исход».

Создатели Men of War 2 поделились новыми скриншотами и треком
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Так Владимир высказался о звуковом сопровождении стратегии и источниках вдохновения:

«Саундтрек к Men of War II — это некая квинтэссенция современной оркестровой музыки и общего ощущения происходящих на вашем экране сражений Второй мировой войны. Меня вдохновляли как различные игры в том же сеттинге, так и фильмы о событиях тех лет, например, «Ярость» (Fury)».

Напомним, что для Men of War II подготовил песню и композитор The Banner Saga.

Кроме того, разработчики представили четыре новых скриншота из немецкой кампании. Стратегия о Второй мировой ожидается в этом году на PC — в Steam и EGS.

Игромания.ру
Игромания.ру
Игромания.ру
Игромания.ру
Игры,Владимир Савин,
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