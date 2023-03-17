Создатели Men of War 2 поделились новыми скриншотами и треком

«Саундтрек к Men of War II — это некая квинтэссенция современной оркестровой музыки и общего ощущения происходящих на вашем экране сражений Второй мировой войны. Меня вдохновляли как различные игры в том же сеттинге, так и фильмы о событиях тех лет, например, «Ярость» (Fury)».