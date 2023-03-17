В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
58 минут назад

Epic Games назвала дату выхода редактора игр для Fortnite

Игромания.руиещё 1

Epic Games объявила дату выхода редактора Unreal Editor для Fortnite, он же Creative 2.0. Его уже можно добавить в список желаемого на открывшейся странице в магазине EGS, где сегодня началась очередная бесплатная раздача. Опробовать инструмент лично получится в день релиза 22 марта.

Epic Games назвала дату выхода редактора игр для Fortnite
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По словам разработчиков, это «начало будущего, которое строится вместе». У игроков будет масса возможностей для разработки и публикации игр и контента в Fortnite. Epic Games позволит авторам монетизировать свои произведения. Похожая система реализована в Roblox.

В отличие от обычного творческого режима, Unreal Editor будет работать исключительно на PC и позволит в трёхмерном режиме взаимодействовать с инструментами, схожими с теми, которые используются Epic Games при разработке «Королевской битвы» Fortnite.

Пользователи смогут создавать анимации и модели, импортировать сторонние файлы, проектировать игровые механики и окружающий мир. Будет доступен и язык программирования Verse.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий