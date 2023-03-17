Epic Games назвала дату выхода редактора игр для Fortnite

Epic Games объявила дату выхода редактора Unreal Editor для Fortnite, он же Creative 2.0. Его уже можно добавить в список желаемого на открывшейся странице в магазине EGS, где сегодня началась очередная бесплатная раздача. Опробовать инструмент лично получится в день релиза 22 марта.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По словам разработчиков, это «начало будущего, которое строится вместе». У игроков будет масса возможностей для разработки и публикации игр и контента в Fortnite. Epic Games позволит авторам монетизировать свои произведения. Похожая система реализована в Roblox.

В отличие от обычного творческого режима, Unreal Editor будет работать исключительно на PC и позволит в трёхмерном режиме взаимодействовать с инструментами, схожими с теми, которые используются Epic Games при разработке «Королевской битвы» Fortnite.