Авторы Dying Light работают над большой фэнтезийной игрой

Авторы серии зомби-экшенов Dying Light, студия Techland, уже работает над новым проектом — большой игрой в фэнтезийном сеттинге. Этой информацией поделился известный игровой аналитик Benji-Sales, он также представил первый арт приключения.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Арт новой игры от авторов Dying Light

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По заверению Benji-Sales, новая игра Techland ориентирована на сюжет, он развернётся в огромном «экзотическом» мире, который будет открыт для свободного исследования. Точное название и примерная дата выхода проекта пока неизвестны.

В феврале Techland рассказала, как будет поддерживать Dying Light 2 на протяжении 2023 года. Для проекта готовится как новый контент, так и более мелкие улучшения. Все обновления сделают тайтл лучше.