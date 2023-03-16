В «М.Видео-Эльдорадо» Hogwarts Legacy в четыре раза популярнее, чем Atomic Heart

«Среди новинок этой весны на второй позиции по количеству приобретённых дисков оказалась Atomic Heart. 55% продаж у дисковых версий игры для консолей PlayStation 5, 40% заказов оказалось для PlayStation 5, еще 10% — для консолей Xbox. Третьим по популярности среди новинок стал ремейк оценённого игроками и критиками хоррора Dead Space».



Сергей Епишин