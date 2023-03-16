В «М.Видео-Эльдорадо» Hogwarts Legacy в четыре раза популярнее, чем Atomic Heart

Долгожданная Hogwarts Legacy, нацеленная на аудиторию поклонников вселенной Гарри Поттера, по числу заказов за последний месяц оказалась почти вчетверо популярнее, чем нашумевший шутер Atomic Heart.
Более 90% заказов Hogwarts Legacy пришлось на PlayStation 5. Об этом рассказал менеджер игрового направления M.Game в Группе «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Епишин в комментарии «Игромании».
«Среди новинок этой весны на второй позиции по количеству приобретённых дисков оказалась Atomic Heart. 55% продаж у дисковых версий игры для консолей PlayStation 5, 40% заказов оказалось для PlayStation 5, еще 10% — для консолей Xbox. Третьим по популярности среди новинок стал ремейк оценённого игроками и критиками хоррора Dead Space».
Сергей Епишин
Ранее представители «М.Видео» отметили, что Atomic Heart появится в магазинах сети в конце марта – начале апреля. Однако первая партия приехала ранее запланированного срока, игру можно уже купить.