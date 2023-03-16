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38 минут назад

В «М.Видео-Эльдорадо» Hogwarts Legacy в четыре раза популярнее, чем Atomic Heart

Игромания.руиещё 1

Долгожданная Hogwarts Legacy, нацеленная на аудиторию поклонников вселенной Гарри Поттера, по числу заказов за последний месяц оказалась почти вчетверо популярнее, чем нашумевший шутер Atomic Heart.

В «М.Видео-Эльдорадо» Hogwarts Legacy в четыре раза популярнее, чем Atomic Heart
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Более 90% заказов Hogwarts Legacy пришлось на PlayStation 5. Об этом рассказал менеджер игрового направления M.Game в Группе «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Епишин в комментарии «Игромании».

«Среди новинок этой весны на второй позиции по количеству приобретённых дисков оказалась Atomic Heart. 55% продаж у дисковых версий игры для консолей PlayStation 5, 40% заказов оказалось для PlayStation 5, еще 10% — для консолей Xbox. Третьим по популярности среди новинок стал ремейк оценённого игроками и критиками хоррора Dead Space».

Сергей Епишин

Ранее представители «М.Видео» отметили, что Atomic Heart появится в магазинах сети в конце марта – начале апреля. Однако первая партия приехала ранее запланированного срока, игру можно уже купить.

Игры,Гарри Поттер,М.Видео,
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