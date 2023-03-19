От легендарного АК-47 до мифического керамбита: самые дорогие скины в CS:GO

Counter-Strike: Global Offensive — поистине легендарный шутер, но в новостных заголовках чаще появляются скандальные новости с рынка косметических скинов для игрового оружия. Игроки выкладывают баснословные деньги за виртуальные винтовки, ножи и перчатки. Портал dexerto.com составил подборку самых дорогих скинов в CS:GO.

Фото: Steam Steam

AK-47 Fire Serpent: от $1 000 до $5 000

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Этот классический скин высоко ценится из-за своего возраста: AK-47 Fire Serpent вышел еще в 2013 году, когда состоялся релиз обновления Operation Bravo. По этой причине новенькая версия со счетчиком StatTrak может стоить вплоть до $5 000.

AK-47 Gold Arabesque (Souvenir): от $1 200 до $7 000

Сувенирная версия Gold Arabesque раньше часто проседала в цене из-за большого запаса, однако после того, как Valve удалила карту Dust2 из пула активных карт, ценность AK-47 Gold Arabesque влетела. Сейчас этот скин в заводском качестве зачастую стоит больше $5 000.

AK-47 Wild Lotus: от $2 000 до $10 000

AK-47 Wild Lotus — сравнительно новый скин, вышедший лишь в 2019 году. Однако он принадлежит к ограниченной коллекции St.Marc: в свободной циркуляции находится менее 3 000 экземпляров. Кроме того, Wild Lotus не только редкий, но и весьма красивый скин, что делает его еще более желанным. На покупку копии в заводском качестве в среднем понадобится больше $8 000.

AWP Gungnir: от $4 000 до $12 000

Еще один из недавних скинов. AWP Gungnir появился в игре в составе коллекции Norse и решительно сместил Dsert Hydra с позиции самого дорогого скина для AWP. Тираж Gungnir составляет примерно 3 300 экземпляров, и даже поношенные версии стоят тысячи долларов. Заводские же держатся в районе $12 000.

Нож Factory New Crimson Web: от $8 000

Как и новые ножи Doppler, цена скинов Crimson Web иногда превышает $10 000: речь о заводских экземплярах со счетчиком статистики и правильным паттерном. Последний фактор особенно важен, потому что он влияет на узор паутины. Один из таких ножей был продан почти за $15 000.

Ножи Karambit, Butterfly и M9 Bayonet Sapphire: от $8 000 до $16 000

Из-за различных фаз ножи Doppler порой бывают менее дорогими, но скины серии Sapphire требуют серьезной инвестиции. Как правило, керамбиты, бабочки и штык-ножи этой расцветки стоят более $10 000.

Sport Gloves Vice и Pandora’s Box: от $2 000 до $20 000

Спортивные перчатки были одним из 17 оригинальных предметов, которые появились в обновлении Glove Case, и самыми ценными стали цветные. Перчатки Vice, как правило, стоят дороже остальных, но пурпурные Pandora’s Box не слишком отстают. Оба предмета в заводском качестве достигают ценника вплоть до $20 000, однако менее редкие модели можно приобрести где-то за $3 000. Причина в редкости предмета: в игре существует всего 92 пар перчаток Vice прямо с завода.

M4A4 Howl: от $2 000 до $30 000

M4A4 Howl — единственный «контрабандный» скин в CS:GO, что автоматически делает его большой редкостью. Некоторые поношенные модели без стикеров можно купить меньше чем за $5 000, однако цена заводской версии со счетчиком статистики может достигать $30 000. Прибавьте к этому дорогие стикеры — и ценник превысит $100 000.

AK-47 Case Hardened (661): от $30 000 до $100 000

Как и ножи из серии Case Hardened, за скины для AK-47 порой тоже просят заоблачные деньги. Большинство из них стоит не более пары сотен долларов, однако экземпляр с паттерном 661 стоит в районе $35 000. Благодаря этому паттерну значительная доля видимой части оружия окрашена в синий цвет, что делает скин коллекционной редкостью. Дорогие стикеры способны повысить цену до $100 000.

Souvenir AWP Dragon Lore: от $100 000

Для AWP существует много популярных скинов, но Dragon Lore, как правило, стоят дороже прочих. В самой дорогой версии цена может достигать свыше $100 000. Предметы из сувенирных линеек выходят ограниченными тиражами в честь специфических профессиональных матчей: обычно они украшаются символикой конкретных команд и турниров. Souvenir AWP Dragon Lore существует лишь в 114 экземплярах.

Karambit Case Hardened (Blue Gem): выше $1,5 млн