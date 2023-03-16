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41 минуту назад

Поддержка DLSS 3 появится в Diablo 4, Redfall и Forza Horizon 5

Игромания.руиещё 1

Nvidia рассказала о новой порции игр, в которых появится поддержка технологии DLSS 3. Напомним, что она позволяет повышать разрешение игры без потери качества картинки, при этом увеличивая частоту кадров.

Поддержка DLSS 3 появится сразу в нескольких играх
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Одной из главных новинок с DLSS 3 будет Diablo IV. В честь этого компания выпустила трейлер, в котором рассказано о графических особенностях. Активировать технологию смогут только владельцы карт серии GeForce RTX 4000.

Кроме того, DLSS 3 есть в бете The Finals и появится в выходящей в мае Redfall, которая получила сюжетный трейлер, а также прибудет в Forza Horizon 5 28 марта. Библиотека игр с технологией, которая включает уже более чем 270 проектов, будет постоянно расширяться.

Что касается Diablo IV, то 17 марта начинается бета-тест для предзаказавших, а позже опробовать игру смогут все. Полноценный релиз намечен на 6 мая для PC, PlayStation и Xbox. Проект в Game Pass не добавят.

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