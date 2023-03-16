Поддержка DLSS 3 появится сразу в нескольких играх

Nvidia рассказала о новой порции игр, в которых появится поддержка технологии DLSS 3. Напомним, что она позволяет повышать разрешение игры без потери качества картинки, при этом увеличивая частоту кадров.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Одной из главных новинок с DLSS 3 будет Diablo IV. В честь этого компания выпустила трейлер, в котором рассказано о графических особенностях. Активировать технологию смогут только владельцы карт серии GeForce RTX 4000.

Кроме того, DLSS 3 есть в бете The Finals и появится в выходящей в мае Redfall, которая получила сюжетный трейлер, а также прибудет в Forza Horizon 5 28 марта. Библиотека игр с технологией, которая включает уже более чем 270 проектов, будет постоянно расширяться.