В Сеть слили сражение с финальным боссом из ремейка Resident Evil 4

Геймеры, получившие доступ к Resident Evil 4 Remake раньше времени продолжают публиковать кадры из игры. Capcom активно борется с утечками, но отрывок сражения с финальным боссом уже «гуляет» по Сети.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Бой с финальным боссом из оригинальной игры 2005 года можно посмотреть в ролике ниже.

Ранее демоверсию ремейка Resident Evil 4 запустили на RTX 4090 с максимальными настройками графики и показали , насколько красивой может быть игра.