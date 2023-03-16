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1 час назад

В Сеть слили сражение с финальным боссом из ремейка Resident Evil 4

Cq.ru

Геймеры, получившие доступ к Resident Evil 4 Remake раньше времени продолжают публиковать кадры из игры. Capcom активно борется с утечками, но отрывок сражения с финальным боссом уже «гуляет» по Сети.

В Сеть слили сражение с финальным боссом из ремейка Resident Evil 4
Фото: Cq.ruCq.ru

Бой с финальным боссом из оригинальной игры 2005 года можно посмотреть в ролике ниже.

Ранее демоверсию ремейка Resident Evil 4 запустили на RTX 4090 с максимальными настройками графики и показали , насколько красивой может быть игра.

Релиз ремейка Resident Evil 4 состоится 24 марта на ПК, PS5, PS4 и Xbox Series. В расширенном издании Эшли и Леон получат два парных альтернативных наряда.

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