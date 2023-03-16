В Сеть слили сражение с финальным боссом из ремейка Resident Evil 4

Геймеры, получившие доступ к Resident Evil 4 Remake раньше времени продолжают публиковать кадры из игры. Capcom активно борется с утечками, но отрывок сражения с финальным боссом уже «гуляет» по Сети.
Бой с финальным боссом из оригинальной игры 2005 года можно посмотреть в ролике ниже.
Ранее демоверсию ремейка Resident Evil 4 запустили на RTX 4090 с максимальными настройками графики и показали , насколько красивой может быть игра.
Релиз ремейка Resident Evil 4 состоится 24 марта на ПК, PS5, PS4 и Xbox Series. В расширенном издании Эшли и Леон получат два парных альтернативных наряда.