Названа дата выхода хоррора The Texas Chain Saw Massacre

Создатели The Texas Chain Saw Massacre выпустили новый трейлер и назвали дату релиза хоррора — он станет доступен 18 августа на обоих поколениях PlayStation и Xbox, а также на PC. Кроме того, в день выхода игра появится в сервисе Game Pass.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В «Техасской резне бензопилой» пользователям придётся скрываться от маньяков, число которых в этот раз было увеличено до трёх (в «Пятнице» был только Джейсон). Игроки берут на себя роль одной из жертв или участника семейки маньяков. Согласно завязке, четырём жертвам нужно выжить и попытаться скрыться из дома, а трём убийцам требуется остановить их.