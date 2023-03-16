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1 час назад

Хоррор The Texas Chain Saw Massacre выйдет&nbsp;18 августа

Игромания.ру

Создатели The Texas Chain Saw Massacre выпустили новый трейлер и назвали дату релиза хоррора — он станет доступен 18 августа на обоих поколениях PlayStation и Xbox, а также на PC. Кроме того, в день выхода игра появится в сервисе Game Pass.

Названа дата выхода хоррора The Texas Chain Saw Massacre
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В «Техасской резне бензопилой» пользователям придётся скрываться от маньяков, число которых в этот раз было увеличено до трёх (в «Пятнице» был только Джейсон). Игроки берут на себя роль одной из жертв или участника семейки маньяков. Согласно завязке, четырём жертвам нужно выжить и попытаться скрыться из дома, а трём убийцам требуется остановить их.

У каждой из жертв есть свои особенности — кто-то лучше вскрывает замки, кто-то может выдержать больший урон. Есть и древа прокачки, позволяющие улучшать героев, взаимодействуя с другими выжившими. Самым опасным убийцей выступает знаменитый маньяк с бензопилой, тогда как у остальных двух тоже есть свои индивидуальные черты. «Повар» медлителен, но зато легко способен отследить жертв, а «Автостопщик» компенсирует недостаток силы различными ловушками.

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