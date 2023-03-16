CD Projekt RED опровергла слухи о герое из аниме в дополнении для Cyberpunk 2077

Представитель CD Projekt RED опроверг многочисленные слухи о будущем контенте в дополнении Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Часть из них была связана с появлением в игре персонажей из аниме Cyberpunk: Edgerunners, ставшего лучшим в 2022 году на Crunchyroll Anime Awards.

Один из пользователей утверждал, что в файлах игры ему удалось обнаружить намёки на казино Crystal Palace, чей штурм упоминается в сюжете, а также строчки о Night Corp. и водителе Фалько из сериала Netflix. По его заверениям, всё это относится к Phantom Liberty.

Увы, директор по связям с общественностью студии заявил, что это не утечка, а такого рода строчек в коде игры или дополнения не существует. Впрочем, это ещё не значит, что частичка Cyberpunk: Edgerunners не появится в будущем: речь шла только про опровергаемые слухи.