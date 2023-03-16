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27 минут назад

Вампиры и чертовщина — вышел большой сюжетный трейлер Redfall

Чемпионат.comиещё 1

Bethesda поделилась большим сюжетным трейлером кооперативного экшена Redfall, который разрабатывает студия Arkane Austin. В ролике показали несколько сюжетных отрывков и много геймплейных кадров.

Вампиры и чертовщина — вышел большой сюжетный трейлер Redfall
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Сюжетный трейлер Redfall

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Bethesda.

Учёные из штаб-квартиры Aevum работают над чем-то сокрушительным. Люди пропадают без вести, повсюду трупы и кровь, солнце затмилось, а городом правят вампиры. Были ли вампиры просто экспериментом, который пошёл не так? Кто такие боги-вампиры? Единственное, что можно знать наверняка, это то, что всё станет намного хуже, прежде чем станет лучше.

Redfall выходит 2 мая на ПК и Xbox Series. Шутер также войдёт в подписку Game Pass прямо в день релиза. Ранее Arkane опубликовала системные требования игры: для запуска понадобится видеокарта не слабее GeForce GTX 1070 и постоянное подключение к интернету.

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