Вампиры и чертовщина — вышел большой сюжетный трейлер Redfall

Учёные из штаб-квартиры Aevum работают над чем-то сокрушительным. Люди пропадают без вести, повсюду трупы и кровь, солнце затмилось, а городом правят вампиры. Были ли вампиры просто экспериментом, который пошёл не так? Кто такие боги-вампиры? Единственное, что можно знать наверняка, это то, что всё станет намного хуже, прежде чем станет лучше.