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1 час назад

Ubisoft подтвердила разработку новой Far Cry в свежей вакансии

Игромания.ру

На сайте Ubisoft появилась вакансия о поиске менеджера по продукту для неанонсированного проекта в серии Far Cry. Можно с уверенностью сказать, что следующая часть, о которой давно ходят слухи, находится в производстве.

Ubisoft подтвердила разработку новой Far Cry
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Вероятно, она выйдет в 2025 году вместе с отдельным мультиплеерным проектом. Том Хендерсон полагает, что в многопользовательской игре вернутся персонажи из прошлых игр.

Работать менеджеру новой части придётся в подразделении Ubisoft Toronto, которая ответственна за пятую и шестую Far Cry. Кроме того, в послужном списке находятся Watch Dogs: Legion и Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist.

Откликнувшимся на вакансию придётся сотрудничать с командой, чтобы представить видение проекта и требования к реализации. Будет необходимо разбить разработку на дорожную карту, сконцентрировать усилия всех специалистов. Стоять перед будущим работником будет и множество других задач, а допускают к должности лишь профессионала с опытом работы от пяти лет и степенью бакалавра в управлении бизнесом.

Стоит отметить, что старый опрос Ubisoft о месте действия нового проекта содержал в себе вариант, реализованный в Far Cry 6 — возможно, какой-то из перечисленных регионов мы увидим в следующей части. Кстати, Far Cry 5 ждёт обновление с «долгожданной функцией» в честь годовщины.

Игры,Том Хендерсон,
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