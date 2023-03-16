Ubisoft подтвердила разработку новой Far Cry

На сайте Ubisoft появилась вакансия о поиске менеджера по продукту для неанонсированного проекта в серии Far Cry. Можно с уверенностью сказать, что следующая часть, о которой давно ходят слухи, находится в производстве.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Вероятно, она выйдет в 2025 году вместе с отдельным мультиплеерным проектом. Том Хендерсон полагает, что в многопользовательской игре вернутся персонажи из прошлых игр.

Работать менеджеру новой части придётся в подразделении Ubisoft Toronto, которая ответственна за пятую и шестую Far Cry. Кроме того, в послужном списке находятся Watch Dogs: Legion и Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist.

Откликнувшимся на вакансию придётся сотрудничать с командой, чтобы представить видение проекта и требования к реализации. Будет необходимо разбить разработку на дорожную карту, сконцентрировать усилия всех специалистов. Стоять перед будущим работником будет и множество других задач, а допускают к должности лишь профессионала с опытом работы от пяти лет и степенью бакалавра в управлении бизнесом.