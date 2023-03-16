Обновление Minecraft упростило взаимодействие с зельями

Свежее обновление Minecraft Java Edition под кодовым номером 1.19.4 привнесло в игру множество нововведений. Одним из главных стало изменение взаимодействия с зельями.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Долгие годы игроки жаловались, что цвет разных зелий совпадает или очень близок по оттенку. Из-за этого было трудно во время боя выбрать правильную склянку, приходилось вчитываться в название. Новое обновление убрало сияющий эффект с бутылочек, что позволяет намного проще различать оттенки. Кроме того, цвета некоторых зелий изменили, чтобы они стали выделяться среди других.

Конечно, это не все изменения. Обновили механики коневодства — получить собственную лошадь стало проще. Также добавили новые пункты в раздел специальных настроек, которые могут помочь геймерам с ограниченными возможностями. Исправили более 150 багов и внесли правки в различные аспекты.