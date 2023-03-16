В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
1 час назад

Свежее обновление Minecraft упростило взаимодействие с зельями

Игромания.ру

Свежее обновление Minecraft Java Edition под кодовым номером 1.19.4 привнесло в игру множество нововведений. Одним из главных стало изменение взаимодействия с зельями.

Обновление Minecraft упростило взаимодействие с зельями
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Долгие годы игроки жаловались, что цвет разных зелий совпадает или очень близок по оттенку. Из-за этого было трудно во время боя выбрать правильную склянку, приходилось вчитываться в название. Новое обновление убрало сияющий эффект с бутылочек, что позволяет намного проще различать оттенки. Кроме того, цвета некоторых зелий изменили, чтобы они стали выделяться среди других.

Конечно, это не все изменения. Обновили механики коневодства — получить собственную лошадь стало проще. Также добавили новые пункты в раздел специальных настроек, которые могут помочь геймерам с ограниченными возможностями. Исправили более 150 багов и внесли правки в различные аспекты.

Ранее Bedrock-издание получило кроссовер с Mega Man X, а разработчики рассказали про грядущее обновление Trails and Tales.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий