Sea of Stars выйдет на Xbox Series и Xbox One одновременно с PC

Ретро-приключение Sea of Stars стало главной темой мартовского номера журнала Game Informer. По этому случаю создатели игры приготовили два арта. Один из них украсит обложку журнала. А второй, в золотом цвете, можно будет получить по специальной акции, о которой Game Informer сообщит в своих социальных сетях.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Игре посвятят десятистраничный материал с эксклюзивным контентом. В частности, будет опубликовано интервью с творческим директором, композитором и звукорежиссером, ведущим аниматором и приглашенным композитором.