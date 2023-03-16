Sea of Stars выйдет на Xbox Series и Xbox One одновременно с PC

Ретро-приключение Sea of Stars стало главной темой мартовского номера журнала Game Informer. По этому случаю создатели игры приготовили два арта. Один из них украсит обложку журнала. А второй, в золотом цвете, можно будет получить по специальной акции, о которой Game Informer сообщит в своих социальных сетях.
Игре посвятят десятистраничный материал с эксклюзивным контентом. В частности, будет опубликовано интервью с творческим директором, композитором и звукорежиссером, ведущим аниматором и приглашенным композитором.
Sea of Stars выходит в Steam и на Nintendo Switch 30 августа. И одновременно с этим, как сообщили разработчики, появятся версии для Xbox Series и Xbox One. В магазине Nintendo уже можно познакомиться с демоверсией игры.