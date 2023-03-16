Журналист назвал The Dark Pictures: Switchback VR самой страшной игрой

«На вас будут нападать со всех сторон, выпрыгивать из дверей, извергаться из луж крови и, как правило, просто делать всё, чтобы хорошенько напугать. Некоторые даже реагируют на моргание, перемещаясь в новые места, когда вы снова открываете глаза – опыт, который я бы не пожелал своему злейшему врагу».