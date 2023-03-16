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50 минут назад

ФБР предупреждает о «поддельных» играх, крадущих криптовалюту

Игромания.ру

Федеральное бюро расследований (ФБР) выпустило заявление, сообщающее пользователям об опасности «поддельных» игр, крадущих криптовалюту.

ФБР предупреждает о «поддельных» играх, крадущих криптовалюту
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Преступники связывались с игроками по сети, предлагая им оценить определённый мобильный или онлайн-проект, в котором желающие якобы могут «заработать» криптовалюту за выполнение определённых действий.

Для этого сперва требовалось создать криптокошелёк и купить валюту — а затем уже можно было бы получить доступ к приложению. Пострадавшим обещали, что большая внесённая сумма криптовалюты на старте обеспечит рост итоговой «награды». Но, разумеется, вместо этого пользователи просто теряли свои средства.

Поэтому ФБР представило ряд советов, которые должны помешать негодяям проворачивать подобные схемы. Игрокам рекомендовали использовать уникальный кошелёк для похожих задач, заодно используя сторонние программы, которые могут указывать на незаконный доступ к средствам.

Игры,ФБР,
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