ФБР предупреждает о «поддельных» играх, крадущих криптовалюту

Преступники связывались с игроками по сети, предлагая им оценить определённый мобильный или онлайн-проект, в котором желающие якобы могут «заработать» криптовалюту за выполнение определённых действий.

Для этого сперва требовалось создать криптокошелёк и купить валюту — а затем уже можно было бы получить доступ к приложению. Пострадавшим обещали, что большая внесённая сумма криптовалюты на старте обеспечит рост итоговой «награды». Но, разумеется, вместо этого пользователи просто теряли свои средства.