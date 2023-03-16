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48 минут назад

Инсайдер OverDrive: у NAVI уже месяц есть доступ к CS:GO 2

Чемпионат.com

Авторитетный инсайдер Алексей OverDrive Бирюков назвал возможную причину плохой игры Natus Vincere по CS:GO.

NAVI заподозрили в получении раннего доступа к CS:GO 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По его информации, игроки «рождённых побеждать» раньше других получили доступ к новой версии Counter-Strike на движке Source 2 и проводят тренировки в ней.

«Мне тут один инсайдер из Valve рассказал, что, оказывается, у NAVI уже месяц есть доступ к CS:GO 2. И они этот месяц сидят, тренируются, чтобы, когда она выйдет, быть там лучшими. Это всё объясняет».

Вчера NAVI неудачно стартовала на крупном турнире ESL Pro League S17 на Мальте, неожиданно уступив российской forZe (топ-32 мирового рейтинга HLTV).

Ранее ESL заявила, что планирует дальше организовывать чемпионаты по CS:GO, пока «переход на новую версию не станет более рациональным решением».

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