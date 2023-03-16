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40 минут назад

Сахарозу и Мику добавили в баннеры второй половины патча 3.5 для Genshin Impact

Чемпионат.com

Разработчики Genshin Impact опубликовали содержание молитв события, которые станут доступны с 21 марта и до окончания патча 3.5 11 апреля.

Представлены баннеры с новыми персонажами Genshin Impact
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Первый баннер позволит получить Шэнь Хэ, а также нового персонажа Мику или четырёхзвёздочных Сахарозу с Дионой. Во втором главным персонажем станет Камисато Аяка.

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В последнем баннере станут доступно копьё «Усмиритель бед» (сигнатурное оружие Шэнь Хэ) и одноручный меч «Рассекающий туман» (лучший клинок для Аяки), а также пять предметов с редкостью четыре звезды — среди них катализатор «Вино и песни» и «Меч-колокол».

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Новый патч 3.6 для Genshin Impact выйдет 12 апреля. По информации инсайдеров, разработчики добавят в игру новую игровую область в пустыне, а также двух персонажей — Бай Чжу и Кавеха.

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