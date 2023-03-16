Представлен новый геймплей Forge of the Chaos Dwarfs

Creative Assembly показала около двадцати минут геймплея Forge of the Chaos Dwarfs, грядущего дополнения для Total War: Warhammer III, которое выходит 13 апреля.
Свежий ролик посвятили Астраготу Железноруку — он является старейшим из ныне живущих колдунов гномов Хаоса, а также верховным жрецом Хашута и невероятно могущественным колдуном.
Передвигаться Астраготу помогают специальные механизмы, поддерживающие его тело — они же играют роль дополнительной защиты. Этот гном Хаоса может сражаться как в ближнем бою, так и на расстоянии, используя заклинания нескольких школ.
Напомним, что в Forge of the Chaos Dwarfs появятся три новых легендарных лорда, более 26 уникальных боевых отрядов, сотрудничество с другими гномами Хаоса и не только. Свежий трейлер дополнения можно посмотреть здесь.