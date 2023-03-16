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59 минут назад

Авторы Total War: Warhammer 3 показали свежий геймплей Forge of the Chaos Dwarfs

Игромания.ру

Creative Assembly показала около двадцати минут геймплея Forge of the Chaos Dwarfs, грядущего дополнения для Total War: Warhammer III, которое выходит 13 апреля.

Представлен новый геймплей Forge of the Chaos Dwarfs
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Свежий ролик посвятили Астраготу Железноруку — он является старейшим из ныне живущих колдунов гномов Хаоса, а также верховным жрецом Хашута и невероятно могущественным колдуном.

Передвигаться Астраготу помогают специальные механизмы, поддерживающие его тело — они же играют роль дополнительной защиты. Этот гном Хаоса может сражаться как в ближнем бою, так и на расстоянии, используя заклинания нескольких школ.

Напомним, что в Forge of the Chaos Dwarfs появятся три новых легендарных лорда, более 26 уникальных боевых отрядов, сотрудничество с другими гномами Хаоса и не только. Свежий трейлер дополнения можно посмотреть здесь.

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