Названы сроки релиза российской Black Skylands

Российский приключенческий симулятор Black Skylands выйдет из раннего доступа этим летом и получит полноценный релиз сразу на нескольких платформах: вместе с PC игра будет доступна на PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.
Black Skylands — это дебютный проект небольшой студии Hungry Couch Games и «первое скайпанк-приключение, сочетающее в себе элементы открытого мира, песочницы, шутера с видом сверху и адвенчуры».
В Black Skylands игроки могут построить собственный летающий корабль и отправиться навстречу приключениям по открытому миру, где их ждут встречи с пиратскими кланами, опасными монстрами, бандитскими кланами и не только. Проект вышел в ранний доступ в Steam, GOG и Epic Games Store в 2021 году.