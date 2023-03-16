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1 час назад

Российская Black Skylands выйдет на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch этим летом

Игромания.ру

Российский приключенческий симулятор Black Skylands выйдет из раннего доступа этим летом и получит полноценный релиз сразу на нескольких платформах: вместе с PC игра будет доступна на PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Названы сроки релиза российской Black Skylands
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Black Skylands — это дебютный проект небольшой студии Hungry Couch Games и «первое скайпанк-приключение, сочетающее в себе элементы открытого мира, песочницы, шутера с видом сверху и адвенчуры».

В Black Skylands игроки могут построить собственный летающий корабль и отправиться навстречу приключениям по открытому миру, где их ждут встречи с пиратскими кланами, опасными монстрами, бандитскими кланами и не только. Проект вышел в ранний доступ в Steam, GOG и Epic Games Store в 2021 году.

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