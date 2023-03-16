Названы сроки релиза российской Black Skylands

Российский приключенческий симулятор Black Skylands выйдет из раннего доступа этим летом и получит полноценный релиз сразу на нескольких платформах: вместе с PC игра будет доступна на PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Black Skylands — это дебютный проект небольшой студии Hungry Couch Games и «первое скайпанк-приключение, сочетающее в себе элементы открытого мира, песочницы, шутера с видом сверху и адвенчуры».