В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
53 минуты назад

В сети появился свежий геймплей Exoprimal, нового экшена Capcom

Игромания.ру

В сети появились свежие демонстрации игрового процесса Exoprimal, нового футуристического командного экшена Capcom.

В Сети появился свежий геймплей экшена Exoprimal
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В роликах можно увидеть прохождение режима Dino Survival с экзокостюмами, большим количеством оружия и, конечно же, динозаврами. Dino Survival представляет собой хаотичные PvE и PvP, в которых две команды соревнуются друг с другом в выполнении целей.

Напомним, что до 19 марта проходит открытое бета-тестирование Exoprimal, в рамках которого игрокам доступны 10 экзокостюмов, кроссплатформенный матчмейкинг и специальный амулет для полной версии игры.

Exoprimal выходит 14 июля на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC (Steam), а также в Xbox Game Pass — на консолях и PC. В игре заявлены русские субтитры и интерфейс.

Больше геймплея

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий