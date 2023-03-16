В Сети появился свежий геймплей экшена Exoprimal

В сети появились свежие демонстрации игрового процесса Exoprimal, нового футуристического командного экшена Capcom.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В роликах можно увидеть прохождение режима Dino Survival с экзокостюмами, большим количеством оружия и, конечно же, динозаврами. Dino Survival представляет собой хаотичные PvE и PvP, в которых две команды соревнуются друг с другом в выполнении целей.

Напомним, что до 19 марта проходит открытое бета-тестирование Exoprimal, в рамках которого игрокам доступны 10 экзокостюмов, кроссплатформенный матчмейкинг и специальный амулет для полной версии игры.

Exoprimal выходит 14 июля на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC (Steam), а также в Xbox Game Pass — на консолях и PC. В игре заявлены русские субтитры и интерфейс.