Крупное обновление для The Sims 4 выйдет 16 марта

Новое крупное дополнение Growing Together для популярной игры The Sims 4 выйдет уже 16 марта в 20:00 по мск. Об этом сообщили разработчики из студии Maxis совместно с издательством Electronic Arts, выпустив свежий трейлер.

Аддон Growing Together предлагает игрокам новые возможности для взаимодействия и развития их симов, делая акцент на семейных отношениях и воспитании детей. Дополнение также введет новые профессии, домашних животных, одежду и предметы интерьера, позволяя игрокам насладиться более глубоким и насыщенным геймплеем.

Цена DLC составит $ 39.99, что является стандартной ценой для крупных дополнений серии The Sims 4. Growing Together будет доступно на всех платформах, на которых выпущена игра, включая ПК, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series.