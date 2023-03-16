В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
6 минут назад

В The Sims 4 скоро выйдет крупное обновление — оно будет посвящено детям и семье

Cq.ru

Новое крупное дополнение Growing Together для популярной игры The Sims 4 выйдет уже 16 марта в 20:00 по мск. Об этом сообщили разработчики из студии Maxis совместно с издательством Electronic Arts, выпустив свежий трейлер.

Крупное обновление для The Sims 4 выйдет 16 марта
Фото: Cq.ruCq.ru

Аддон Growing Together предлагает игрокам новые возможности для взаимодействия и развития их симов, делая акцент на семейных отношениях и воспитании детей. Дополнение также введет новые профессии, домашних животных, одежду и предметы интерьера, позволяя игрокам насладиться более глубоким и насыщенным геймплеем.

Цена DLC составит $ 39.99, что является стандартной ценой для крупных дополнений серии The Sims 4. Growing Together будет доступно на всех платформах, на которых выпущена игра, включая ПК, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series.

EA

Игрокам на консолях уже доступна возможность предзаказать дополнение, а вот владельцам ПК предзаказ недоступен. Если у вас есть подписка EA Play, то при покупке DLC до 27 апреля вы получите скидку -10%, а также контент Outdoor Playtime, который включает несколько предметов для детских игровых площадок во дворе.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий