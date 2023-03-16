Diablo 4 выйдет полностью на русском языке

Пару часов назад обладатели предварительного заказа Diablo 4 начали предварительную загрузку грядущей беты. Благодаря этому стало известно, что игра выйдет полностью на русском языке — в PS Store появилась страница с подтверждением данных о переводе.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Diablo 4 будет озвучена и переведена на 11 языков:

Русский

Английский

Китайский

Французский

Немецкий

Итальянский

Польский

Японский

Корейский

Португальский

Испанский.

На этих же языках будет доступна сама бета, закрытый этап которой начнётся послезавтра. Все желающие смогут присоединиться к тестированию через неделю, с 24 марта.