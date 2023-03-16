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20 минут назад

Need for Speed Unbound получит бесплатное контентное обновление 21 марта

Игромания.руиещё 1

Electronic Arts и Criterion Games представили первое бесплатное контентное обновление Volume 2 для Need for Speed Unbound — релиз 21 марта. Новость сопроводили геймплейным трейлером апдейта.

Для Need for Speed Unbound выпустят первое крупное обновление
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В состав Volume 2 вошли: сорок новых испытаний, включая три ежедневных, дополнительные события Endurance Events, новые гонки Rumble Races и возможность спровоцировать полицейских на многопользовательские погони, 30-секундные трассы Hot Laps, новая косметика и награды, а также покупное DLC Keys to the Map, открывающее все метки на карте.

Need for Speed Unbound вышла в конце прошлого года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. После её релиза Criterion Games покинули сразу пять сотрудников-ветеранов.

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