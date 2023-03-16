Для Need for Speed Unbound выпустят первое крупное обновление

В состав Volume 2 вошли: сорок новых испытаний, включая три ежедневных, дополнительные события Endurance Events, новые гонки Rumble Races и возможность спровоцировать полицейских на многопользовательские погони, 30-секундные трассы Hot Laps, новая косметика и награды, а также покупное DLC Keys to the Map, открывающее все метки на карте.