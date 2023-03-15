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15 минут назад

Украшение для автомата AK-47 в шутере CS:GO продали за 12 млн рублей

Газета.Ru

Фанат шутера Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) из Китая приобрел украшение для корпуса виртуального автомата AK-47 за 1,095 тыс. юаней (около 12 млн руб. по текущему курсу). Об этом сообщает EarlyGame.

Украшение для автомата AK-47 в шутере CS:GO продали за 12 млн рублей
Фото: ValveValve

Отмечается, что сделку провели на торговой площадке Buff. Игрок приобрел автомат АК-47 со скином "Дикий Лотос". Обычно этот скин для оружия стоит до 700 тыс. руб. Однако в комплекте с особым скином для оружия идут четыре дорогих стикера Reason Holo из Katowice 2014 CS:GO Major, которые также считаются редкими. В связи с этим цена лота выросла до 12 млн руб., что соответствует стоимости однокомнатных и даже некоторых двухкомнатных квартир в Москве.

Всего в обороте находится около 3 тыс. украшений "Дикий Лотос" для корпусов автоматов в так называемом "поношенном состоянии", то есть с которыми геймеры играли матчи, еще меньше - в совершенно новом.

Ранее сообщалось, что бабушку-стримершу из России, выступающую под никнеймом i_olga, выгнали из матча по Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) во время прямой трансляции на Twitch.

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