Украшение для автомата AK-47 в шутере CS:GO продали за 12 млн рублей

Фанат шутера Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) из Китая приобрел украшение для корпуса виртуального автомата AK-47 за 1,095 тыс. юаней (около 12 млн руб. по текущему курсу). Об этом сообщает EarlyGame.

Фото: Valve Valve

Отмечается, что сделку провели на торговой площадке Buff. Игрок приобрел автомат АК-47 со скином "Дикий Лотос". Обычно этот скин для оружия стоит до 700 тыс. руб. Однако в комплекте с особым скином для оружия идут четыре дорогих стикера Reason Holo из Katowice 2014 CS:GO Major, которые также считаются редкими. В связи с этим цена лота выросла до 12 млн руб., что соответствует стоимости однокомнатных и даже некоторых двухкомнатных квартир в Москве.

Всего в обороте находится около 3 тыс. украшений "Дикий Лотос" для корпусов автоматов в так называемом "поношенном состоянии", то есть с которыми геймеры играли матчи, еще меньше - в совершенно новом.