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57 минут назад

Что нужно знать, перед тем как ловить рыбу в Sons of the Forest: руководство

Мария Иванова

На релизе Sons of the Forest рыбалка функционировала некорректно, но в свежем обновлении разработчики починили механику. Надежный источник еды — один из важнейших факторов выживания, и теперь добывать рыбу гораздо проще, чем раньше. Портал PC Gamer рассказал, как ловить рыбу при помощи ловушек и других инструментов.

Что нужно знать, перед тем как ловить рыбу в Sons of the Forest: руководство
Фото: SteamSteam

Сейчас Sons of the Forest предлагает три способа рыбалки. Первый — это специальные ловушки, которые обеспечивают пассивный приток еды (раз в 5-10 минут) и позволяют игроку заниматься другими делами, не отвлекаясь на добычу пищи. Для создания ловушки понадобится 25 палок. Ловушки лучше размещать в точках, где водится рыба, но постарайтесь найти место, частично погруженное под воду.

Другой вариант — это ловля рыбы своими руками при помощи копья, которое можно скрафтить из нескольких палок, изоленты и ножа. Не переживайте за нож, он нужен только для того, чтобы вырезать дерево. Возьмите готовое копье в руки и атакуйте воду в любом месте, где заметны рыбы. На это может потребоваться несколько попыток.

Наконец, если вы совсем не хотите заниматься рыбалкой лично, просто попросите Кельвина. Отдайте ему приказ в меню команд и отметьте, где вы хотите складировать улов: на базе или в своем инвентаре. После этого компаньон начнет вылавливать рыбу в ближайшем ручье или озере. Кельвин — неожиданно умелый рыбак; он может поймать пять-шесть рыб всего за пару минут. Вам останется лишь пожарить их и повесить сушиться.

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