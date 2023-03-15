Что нужно знать, перед тем как ловить рыбу в Sons of the Forest: руководство

На релизе Sons of the Forest рыбалка функционировала некорректно, но в свежем обновлении разработчики починили механику. Надежный источник еды — один из важнейших факторов выживания, и теперь добывать рыбу гораздо проще, чем раньше. Портал PC Gamer рассказал, как ловить рыбу при помощи ловушек и других инструментов.

Фото: Steam Steam

Сейчас Sons of the Forest предлагает три способа рыбалки. Первый — это специальные ловушки, которые обеспечивают пассивный приток еды (раз в 5-10 минут) и позволяют игроку заниматься другими делами, не отвлекаясь на добычу пищи. Для создания ловушки понадобится 25 палок. Ловушки лучше размещать в точках, где водится рыба, но постарайтесь найти место, частично погруженное под воду.

Другой вариант — это ловля рыбы своими руками при помощи копья, которое можно скрафтить из нескольких палок, изоленты и ножа. Не переживайте за нож, он нужен только для того, чтобы вырезать дерево. Возьмите готовое копье в руки и атакуйте воду в любом месте, где заметны рыбы. На это может потребоваться несколько попыток.