Самый дорогой скин в истории CS:GO: почему он стоил как квартира в Москве

Сообщество Counter-Strike: Global Offensive потрясла новость о беспрецедентной сделке. Скин Wild Lotus для АК-47 был продан за $160 000 (12 млн рублей) — эта покупка стала самой крупной за всю историю проекта. Если вы не следите за игрой, но периодически слышите новости о косметических предметах в CS:GO, кратко рассказываем, почему они такие дорогие и как работает их рынок.

Фото: Steam Steam

Как работает механика скинов в CS:GO

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В 2013 году Valve выпустила обновление для CS:GO под названием Arms Deal, которое добавило в игру функционал, похожий на рынок шапок в Team Fortress 2. А именно, обмен и торговлю косметическими предметами. Во время игры каждый пользователь может получить кейс, внутри которого содержится случайный скин для того или иного оружия. Для того, чтобы открыть кейс, игрок должен купить подходящий ключ через Valve, но есть и альтернативный метод. Те, кто не хотел уповать на удачу, могли просто приобрести желанный предмет на торговой площадке Steam: разработчики разрешили выкладывать содержимое кейсов на продажу, где пользователи сами определяют стоимость товара.

Valve

Первое время новшество было просто любопытным экспериментом, но со временем оно превратилось в самый настоящий рынок с многомиллионным оборотом. Цена на разные скины варьируется от пяти рублей до десятков, сотен тысяч, и многие пользователи используют торговую площадку Steam как своего рода биржу. Некоторые из них в принципе не играют и никогда не играли в CS:GO.

Почему скины CS:GO настолько дорогие

Если вкратце, ценность каждого скина зависит от его редкости. Предметы, получаемые при открытии кейсов, имеют разные категории редкости: от обычных, которыми торговая площадка завалена доверху, до экзотических, мастерских и контрабандных. Чем выше степень редкости предмета, тем реже он попадается внутри кейсов и тем дороже будет стоить на рынке. Кроме того, скины имеют разные степени износа: от «закаленного в боях» до «прямо с завода». Наконец, помимо всего прочего, некоторые предметы также получают случайные элементы внешнего вида.

Цена же складывается из комбинации этих факторов. Определенные сочетания редкости, поношенности и внешнего вида порой встречаются в единичных экземплярах, что делает предметы невероятно ценными для коллекционеров. Например, нож Karambit Case Hardened Blue Gem существует буквально в одном экземпляре. Его владелец выложил за редкий предмет $100 000 и продолжает удерживать его, т.к. с годами цена только растет: например, он отказался от предложения по продаже ножа за $1,2 млн, потому что это «слишком мало».

Valve также прекрасно понимает рыночные механики и периодически выпускает ограниченные партии скинов, приуроченные к профессиональным турнирам или специфическим обновлениям игры. Иногда предметы просто выходят из свободной циркуляции, что дополнительно повышает их ценность. Скажем, скин M4A4 Howl был выведен из ротации из-за нарушения авторских прав, однако разработчики не удалили предмет из инвентарей тех игроков, кто успел его получить. Теперь раритет, который больше нельзя получить бесплатно, стоит от 400 000 до 1 500 000 рублей.

В то же время нельзя отрицать, что значительную роль в бурном развитии рынка скинов сыграла сама Valve, которая не сильно стремится регулировать рынок согласно законодательству. Формально деньги, вырученные за продажу косметических предметов, нельзя вывести из Steam — они хранятся на цифровом счете пользователя и тратить их можно только в пределах платформы. Однако это не помешало предприимчивым игрокам создать способы вывода средств: конвертировать виртуальные деньги в реальную валюту совершенно не сложно. Это противоречит правилам пользовательского соглашения Steam, но нарушителей так много, что Valve не сможет закрыть все обходные пути даже при большом желании.