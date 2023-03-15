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59 минут назад

Выход дополнения с женскими командами для FIFA 23 перенесли на неделю

Чемпионат.com

На прошлой неделе EA Sports объявила о том, что уже 15 марта для FIFA 23 выйдет крупное обновление, посвящённое женскому футболу. Сегодня в футбольный симулятор должны были добавить 12 команд Национальной женской футбольной лиги (NWSL) и женскую Лигу чемпионов УЕФА (UWCL). Однако у разработчиков что-то пошло не так и релиз перенесли на 23-е число.

Выход дополнения с женскими командами для FIFA 23 перенесли
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Из-за проблемы, возникшей во время тестирования нашего последнего обновления, выход обновления с женскими командами NWSL и UWCL для FIFA 23 переносится на 23 марта».

Таким образом, сыграть за женские «Реал» Мадрид, «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Челси» и «Ювентус» можно будет только в следующий четверг.

Ранее комментатор Константин Генич заявил, что Electronic Arts отказалась от российских дикторов в FIFA 24, которая выйдет под названием EA Sports FC.

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