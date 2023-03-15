Выход дополнения с женскими командами для FIFA 23 перенесли

На прошлой неделе EA Sports объявила о том, что уже 15 марта для FIFA 23 выйдет крупное обновление, посвящённое женскому футболу. Сегодня в футбольный симулятор должны были добавить 12 команд Национальной женской футбольной лиги (NWSL) и женскую Лигу чемпионов УЕФА (UWCL). Однако у разработчиков что-то пошло не так и релиз перенесли на 23-е число.