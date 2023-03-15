Epic Games оштрафовали на $245 млн за «обман» игроков Fortnite

Федеральная торговая комиссия (FTC) выписала Epic Games штраф в размере 245 миллионов долларов. Это произошло за «обман» игроков и использование сбивающего с толку интерфейса в Fortnite.

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По словам FTC, компания использовала дизайнерские уловки, позволяющие совершать покупки без согласия оплаты. Кроме того, дети не были ограничены в магазине и могли совершать транзакции без согласия родителей. Теперь Epic Games запрещено взимать плату без дополнительного согласия. Также компания не имеет права блокировать учётные записи игроков, которые открывают споры из-за внутриигровых покупок.

Комиссия утверждает, что полученные от Epic Games деньги пойдут на возврат средств пострадавшим клиентам. Получить выплаты может ограниченная категория пользователей. Например, родители, чьи дети совершали покупки с января 2017 по ноябрь 2018 года. Временные рамки для других игроков более широкие: по сентябрь 2022 года.