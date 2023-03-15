Фанат создал для ремейка Resident Evil 4 классическую камеру

Демоверсия ремейка Resident Evil 4 впечатлила многих игроков и сподвигла их на различные проекты. В демо уже добавили забавные элементы, заменили некоторые детали, а один из геймеров решил удариться в ностальгию и создал для тайтла классическую камеру из первых частей Resident Evil.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В ролике ниже можно увидеть демонстрацию фиксированной камеры. Как отметил автор, он хотел вызвать у игроков чувство ностальгии и показать, как бы выглядел ремейк Resident Evil 4 с классической камерой.

Видео доступно на YouTube-канале TheResidentofEvil. Права на видео принадлежат Capcom.

Многие в комментариях оценили работу фаната и отметили, что хотели бы скачать специальную модификацию. Как подчеркнул автор видео, это не полноценный мод, а просто концептуальное видео. Возможно, в будущем выйдет и полноценная модификация.