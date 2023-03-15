В VK Play вышел большой патч для Atomic Heart

10 марта для Atomic Heart вышел первый большой патч 1.3.4.0. Он исправил множество багов, добавил поддержку настройки поля зрения, улучшил работу с ультраширокими дисплеями и внёс в экшен другие важные изменения.

Фото: Mundfish Mundfish

Оказалось, что релиз апдейта состоялся на всех платформах, кроме магазина VK Play, в котором игра продаётся на территории СНГ. Через несколько дней пользователи начали возмущаться, почему обновление до сих пор не вышло, и лишь 15 марта патч добрался до пользователей платформы после «внутренней проверки» площадки.