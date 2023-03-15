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33 минуты назад

В World of Warcraft забанили 120 тыс. мошенников

Чемпионат.com

На своём форуме Blizzard рассказала, что за последние несколько недель заблокировала около 120 тыс. аккаунтов мошенников в World of Warcraft. Разработчики борются с нечестными игроками и будут продолжать делать это дальше.

В World of Warcraft забанили 120 тысяч мошенников
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Блокировку получили геймеры World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic и World of Warcraft: Classic. Blizzard подчеркнула, что еженедельно блокирует около 10 тыс. аккаунтов, однако в последнее время количество мошенников увеличилось в разы.

Также авторы рассказали, что игроки, не достигшие своим героем 55-го уровня, не смогут создать рыцаря смерти в Wrath of the Lich King Classic. Таким образом Blizzard тоже борется с нечестными геймерами.

World of Warcraft доступна только на ПК.

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