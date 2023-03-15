В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
24 минуты назад

Редчайший скин AK-47 в CS:GO купили за 12 млн рублей

Чемпионат.com

Торговля скинами в Counter-Strike: Global Offensive для многих игроков стала настоящим способом заработка. А для некоторых геймеров это отличный способ потратить заработанные деньги.

Редчайший скин AK-47 в CS:GO купили за 12 млн рублей
Фото: ValveValve

Пару дней назад скин Wild Lotus для AK-47 с четырьмя наклейками Reason Holo с EMS One Katowice 2014, каждая из которых стоит около $ 40 тыс., купили за $ 160 тыс. Это одна из самых дорогих покупок в истории шутера. Покупателем стал китайский геймер-коллекционер.

В издании Dexerto отметили, что скин Wild Lotus с высочайшим качеством обойдётся всего в $ 10 тыс., но огромная цена обусловлена именно наклейками.

Несмотря на то, что это, безусловно, большая цена, самый дорогой скин для AK-47 всё ещё можно купить. Он стоит $ 400 тыс. долларов.

Игры,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий