В игре Cyberpunk 2077 найдено упоминание миссии, которая может относиться к еще не вышедшему DLC под названием Phantom Liberty. Об этом сообщает портал Dexerto.

Один из пользователей форума Reddit с никнеймом Acrobatic_Internal_2 опубликовал пост с записанным видеофрагментом из оригинальной версии Cyberpunk 2077. «Ребята, вы видели это раньше?», — спросил Acrobatic_Internal_2.

В ролике можно увидеть миссию, озаглавленную как «%DLC_MAIN%: CASINO WARFARE. Для ее начала игроку предлагается «по готовности позвонить Фалько». Это может быть отсылкой к персонажу из аниме «Киберпанк: Бегущие по краю», чей сюжет разворачивается во вселенной Cyberpunk 2077.