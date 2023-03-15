В игре Cyberpunk 2077 найдено упоминание миссии, которая может относиться к еще не вышедшему DLC под названием Phantom Liberty. Об этом сообщает портал Dexerto.
Один из пользователей форума Reddit с никнеймом Acrobatic_Internal_2 опубликовал пост с записанным видеофрагментом из оригинальной версии Cyberpunk 2077. «Ребята, вы видели это раньше?», — спросил Acrobatic_Internal_2.
В ролике можно увидеть миссию, озаглавленную как «%DLC_MAIN%: CASINO WARFARE. Для ее начала игроку предлагается «по готовности позвонить Фалько». Это может быть отсылкой к персонажу из аниме «Киберпанк: Бегущие по краю», чей сюжет разворачивается во вселенной Cyberpunk 2077.
По словам автора публикации, его заинтересовало место проведения миссии, то есть казино. Он предполагает, что оно может находиться за пределами оригинальной карты и относиться к еще не выпущенному DLC, релиз которого запланирован на 2023 год без конкретной даты.