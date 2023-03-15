Blizzard рассказала о преимуществах максимального издания Diablo 4

Blizzard выпустила свежий ролик, посвящённый Diablo 4. В нём авторы рассказали преимущество покупки максимального (Ultimate) издания. Фишек в нём много.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Покупатели максимального издания получат доступ к Diablo 4 на четыре дня раньше, а ещё им сразу откроется 20 уровней боевого пропуска.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Blizzard.

Что ещё получат владельцы максимального издания игры?

Две ездовые лошади с разными обликами

Облик для Diablo 3, облик для Diablo 2: Resurrected

Маунт для World of Warcraft

Если брать версию игры в турецком PS Store, то стандартный проект стоит 1,2 тыс. лир (примерно 4,7 тыс. рублей), а за максимальное издание придётся заплатить 1,7 тыс. лир (примерно 6,7 тыс. рублей).

Для предзаказавших игру открытая бета пройдёт с 17 по 20 марта, а все остальные смогут поиграть с 24 по 27 марта.