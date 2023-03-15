В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
1 час назад

Blizzard рассказала о преимуществах максимального издания Diablo 4

Чемпионат.com

Blizzard выпустила свежий ролик, посвящённый Diablo 4. В нём авторы рассказали преимущество покупки максимального (Ultimate) издания. Фишек в нём много.

Blizzard рассказала о преимуществах максимального издания Diablo 4
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Покупатели максимального издания получат доступ к Diablo 4 на четыре дня раньше, а ещё им сразу откроется 20 уровней боевого пропуска.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Blizzard.

Что ещё получат владельцы максимального издания игры?

  • Две ездовые лошади с разными обликами
  • Облик для Diablo 3, облик для Diablo 2: Resurrected
  • Маунт для World of Warcraft

Если брать версию игры в турецком PS Store, то стандартный проект стоит 1,2 тыс. лир (примерно 4,7 тыс. рублей), а за максимальное издание придётся заплатить 1,7 тыс. лир (примерно 6,7 тыс. рублей).

Для предзаказавших игру открытая бета пройдёт с 17 по 20 марта, а все остальные смогут поиграть с 24 по 27 марта.

Diablo 4 выйдет 2 июня на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий