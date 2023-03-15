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19 минут назад

Valheim вышла на Xbox и в Game Pass, планов на релиз для PlayStation и Switch нет

Игромания.руиещё 1

«Выживалка» Valheim стала доступна пользователям Xbox и вошла в каталог Game Pass, а разработчики из Iron Gate Studios поделились мыслями о выходе проекта на других консолях.

Valheim вышла на Xbox и в Game Pass
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По словам одного из старших разработчиков Джонатана Смерса, на данный момент у создателей нет планов по релизу своего творения на PlayStation или Nintendo Switch. Но автор вспомнил и знаменитую фразу «никогда не говори никогда», намекая, что в теории шанс на выход версии Valheim для остальных платформ всё равно есть.

В честь релиза игры на Xbox появился соответствующий трейлер, а ещё в прошлом разработчики рассказали о дальнейших планах — в них входит релиз новой локации «Пепловые земли», где обитают умертвия.

Кроме того, игроки встретят там паукообразных монстров и, похоже, увидят вулкан. Когда локация появится в Valheim — пока непонятно.

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