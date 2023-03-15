38% россиян любят геймификацию в СМИ

При этом для большинства это просто способ скоротать время или развлечься

Фото: 123rf.com 123rf.com

Современные медиа меняются в соответствии с трендами потребления контента. Один из них – мобильные игры. Даже те, кто не считают себя геймерами, не прочь сложить три шарика в ряд, пособирать монетки или пройти тесты из какой-либо сферы знаний. Поэтому на онлайн-СМИ появляется всё больше интерактивных механик и развлечений для читателей. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co узнали у 261 243 интернет-пользователей об их отношении к геймификации контента.

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Среди опрошенных россиян 41% в целом (не только на онлайн-СМИ) любят мобильные игры с простой механикой для гаджетов или браузеров ПК. Остальные относятся к ним равнодушно.

Поклонники мобильных игр выделяют следующие плюсы. 37% ценят их за возможность скоротать время. 23% респондентам они помогают расслабиться, 16% – развлечься, 13% – тренировать реакцию и внимательность. 11% запускают игры, чтобы отвлечься от сложных вопросов.

Почти треть пользователей (31%), равнодушных к мобильным играм, выбирают вместо них чтение или музыку. 28% не привлекает гейминг любого формата, у 22% не хватает на это времени. Остальным 19% нравятся только полноформатные игры – на консолях или ПК.

Среди всех пользователей 38% положительно относятся к геймингу на сайтах онлайн-СМИ, в то время как 62% не придают этому особого значения. Самый популярный интерактив на сайтах медиа – это тесты, их проходит треть всех респондентов (34%). Чуть меньше читателей (28%) не прочь проверить свой интеллект в «умных» играх – шахматах, головоломках и т.д. 21% нравится, когда на интернет-СМИ появляются развлечения, основанные на играх прошлого – тетрис, «змейка» и другие. 17% любят викторины с выбором правильного ответа.

Интересно, даже если игра не привлекает читателя, 64% сыграли бы в неё при наличии свободного времени. Для 11% нужна дополнительная мотивация в виде приза, каждого десятого может заинтересовать новый креативный формат. Только для 9% важно, чтоб интерактив был связан с контентом медиа, а 6% хотели бы видеть результаты других пользователей, чтобы соревноваться с ними.

При этом половина (52%) всей аудитории – и геймеры, и обычные читатели – заинтересованы, чтобы в их любимом медиа присутствовал раздел с играми и интерактивными развлечениями. Из них 22% уверены, что это разбавит процесс чтения, 17% считают, что с их помощью можно по-новому подавать информацию, 13% играли бы ради хорошего настроения. Остальные (48%) при заходе на сайты СМИ почти не отвлекаются ни на что, кроме самого контента.