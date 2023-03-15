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1 час назад

Бывшие разработчики World of Warcraft и Diablo создают новый ролевой экшен

Игромания.ру

Джей Уилсон и Джулиан Лав, бывшие сотрудники Blizzard, работавшие над франшизами World of Warcraft и Diablo, объявили о создании студии Gas Giant Games.

Бывшие разработчики WoW и Diablo создают новый ролевой экшен
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Команда уже работает над дебютным проектом — ролевым экшеном для PC и консолей (мобильные платформы будут рассматриваться в будущем). Известно, что в игре будут безумные и интуитивные бои, увлекательные системы развития, уникальный опыт выживания и оригинальный мир.

По словам Уилсона, фанаты прошлых игр разработчиков «будут в восторге от того, что их ждёт впереди». Частная презентация проекта для издателей и инвесторов пройдёт в рамках грядущей GDC.

За плечами Уилсона опыт работы в качестве бывшего геймдиректора Diablo III и ведущего дизайнера World of Warcraft: Legion. В Gas Giant Games он взял на себя роль директора по дизайну.

Лав в прошлом работал главным дизайнером боевой системы в Diablo IV и ведущим техническим художником в Diablo III. В Gas Giant Games он занял должность креативного директора.

Ещё один соучредитель студии Дэн Келли стал её председателем. До этого он проработал пять лет в THQ в качестве старшего вице-президента по развитию бизнеса, а также был директором в The Walt Disney Company.

Вместе с Уилсоном, Лавом и Келли в команду Gas Giant Games вошли талантливые разработчики, приложившие руку к следующим проектам: Dying Light, Dragon Age II, Company of Heroes, Diablo Immortal, Overwatch, Gears of War 4, Gears 5, Cyberpunk 2077 и не только.

Игры,Дэн Келли,Walt Disney,
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