Бывшие разработчики WoW и Diablo создают новый ролевой экшен

Джей Уилсон и Джулиан Лав, бывшие сотрудники Blizzard, работавшие над франшизами World of Warcraft и Diablo, объявили о создании студии Gas Giant Games.
Команда уже работает над дебютным проектом — ролевым экшеном для PC и консолей (мобильные платформы будут рассматриваться в будущем). Известно, что в игре будут безумные и интуитивные бои, увлекательные системы развития, уникальный опыт выживания и оригинальный мир.
По словам Уилсона, фанаты прошлых игр разработчиков «будут в восторге от того, что их ждёт впереди». Частная презентация проекта для издателей и инвесторов пройдёт в рамках грядущей GDC.
За плечами Уилсона опыт работы в качестве бывшего геймдиректора Diablo III и ведущего дизайнера World of Warcraft: Legion. В Gas Giant Games он взял на себя роль директора по дизайну.
Лав в прошлом работал главным дизайнером боевой системы в Diablo IV и ведущим техническим художником в Diablo III. В Gas Giant Games он занял должность креативного директора.
Ещё один соучредитель студии Дэн Келли стал её председателем. До этого он проработал пять лет в THQ в качестве старшего вице-президента по развитию бизнеса, а также был директором в The Walt Disney Company.
Вместе с Уилсоном, Лавом и Келли в команду Gas Giant Games вошли талантливые разработчики, приложившие руку к следующим проектам: Dying Light, Dragon Age II, Company of Heroes, Diablo Immortal, Overwatch, Gears of War 4, Gears 5, Cyberpunk 2077 и не только.