Бывшие разработчики WoW и Diablo создают новый ролевой экшен

Джей Уилсон и Джулиан Лав, бывшие сотрудники Blizzard, работавшие над франшизами World of Warcraft и Diablo, объявили о создании студии Gas Giant Games.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Команда уже работает над дебютным проектом — ролевым экшеном для PC и консолей (мобильные платформы будут рассматриваться в будущем). Известно, что в игре будут безумные и интуитивные бои, увлекательные системы развития, уникальный опыт выживания и оригинальный мир.

По словам Уилсона, фанаты прошлых игр разработчиков «будут в восторге от того, что их ждёт впереди». Частная презентация проекта для издателей и инвесторов пройдёт в рамках грядущей GDC.

За плечами Уилсона опыт работы в качестве бывшего геймдиректора Diablo III и ведущего дизайнера World of Warcraft: Legion. В Gas Giant Games он взял на себя роль директора по дизайну.

Лав в прошлом работал главным дизайнером боевой системы в Diablo IV и ведущим техническим художником в Diablo III. В Gas Giant Games он занял должность креативного директора.

Ещё один соучредитель студии Дэн Келли стал её председателем. До этого он проработал пять лет в THQ в качестве старшего вице-президента по развитию бизнеса, а также был директором в The Walt Disney Company.