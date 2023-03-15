В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
17 минут назад

Вышел трейлер межсезонного обновления для Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2

Игромания.ру

Создатели Call of Duty: Modern Warfare II и Call of Duty: Warzone 2 представили трейлер обновления Reloaded для второго сезона, которое выходит сегодня.

Вышел трейлер обновления для Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Межсезонное обновление включает в себя новую мультиплеерную карту Himmelmatt Expo в формате 6v6, второй эпизод Special Ops Raid, продолжающий сюжетную кампанию Modern Warfare II, новые испытания Path of the Ronin, новое бесплатное оружие и многое другое. Что касается новых режимов, то появятся:

  • Drop Zone — высылка Care Package в определённые зоны каждые 15 секунд;
  • All or Nothing — необходимо совершить 20 убийств, имея на старте метательные ножи и пистолет без патронов;
  • One in the Chamber — оперативник получает пистолет с одним патроном и три возрождения; каждое убийство даёт больше патронов.

А ещё игрокам станет доступен новый набор Tracer Pack Operator Bundle, в состав которого вошёл оперативник Шреддер из «Черепашек-ниндзя» вместе со своим уникальным оружием.

Кроме того, с 16 по 20 марта все желающие смогут бесплатно опробовать мультиплеер Modern Warfare II с новой картой и рядом режимов, а также эпизод Special Ops Raid 1. В России это предложение недоступно.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий