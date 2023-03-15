Вышел трейлер обновления для Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2

Создатели Call of Duty: Modern Warfare II и Call of Duty: Warzone 2 представили трейлер обновления Reloaded для второго сезона, которое выходит сегодня.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Межсезонное обновление включает в себя новую мультиплеерную карту Himmelmatt Expo в формате 6v6, второй эпизод Special Ops Raid, продолжающий сюжетную кампанию Modern Warfare II, новые испытания Path of the Ronin, новое бесплатное оружие и многое другое. Что касается новых режимов, то появятся:

Drop Zone — высылка Care Package в определённые зоны каждые 15 секунд;

All or Nothing — необходимо совершить 20 убийств, имея на старте метательные ножи и пистолет без патронов;

One in the Chamber — оперативник получает пистолет с одним патроном и три возрождения; каждое убийство даёт больше патронов.

А ещё игрокам станет доступен новый набор Tracer Pack Operator Bundle, в состав которого вошёл оперативник Шреддер из «Черепашек-ниндзя» вместе со своим уникальным оружием.