В The Callisto Protocol добавили сложный режим Contagion

The Callisto Protocol получила обещанный бандл Contagion, в состав которого вошли новый сложный режим, набор скинов Watchtower и четырнадцать новых анимаций смерти. К релизу новинки разработчики выпустили специальный трейлер.

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Режим Contagion («Заражение») предложит игрокам усложнённое прохождение с более опасными врагами, ограниченными ресурсами, без ручного сохранения и с потерей прогресса в случае гибели — путешествие придётся проходить с начала главы.