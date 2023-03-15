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1 час назад

В The Callisto Protocol добавили сложный режим Contagion и новые анимации смерти

Игромания.руиещё 1

The Callisto Protocol получила обещанный бандл Contagion, в состав которого вошли новый сложный режим, набор скинов Watchtower и четырнадцать новых анимаций смерти. К релизу новинки разработчики выпустили специальный трейлер.

В The Callisto Protocol добавили сложный режим Contagion
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Режим Contagion («Заражение») предложит игрокам усложнённое прохождение с более опасными врагами, ограниченными ресурсами, без ручного сохранения и с потерей прогресса в случае гибели — путешествие придётся проходить с начала главы.

Напомним также, что для The Callisto Protocol запланированы ещё один бандл Riot с новым режимом и некий сюжетный контент. Игра доступна на PlayStation, Xbox и PC. Неофициальная русская озвучка уже готовится.

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