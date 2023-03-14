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43 минуты назад

В сеть слили сюжетные и геймплейные подробности о S.T.A.L.K.E.R. 2

Газета.Ru

Администратор паблика "Вестник "Того самого Сталкера" во "ВКонтакте" под ником Daniil Nexus опубликовал два архива с данными из S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, общий размер которых составляет 16 ГБ.

В сеть слили сюжетные и геймплейные подробности о S.T.A.L.K.E.R. 2
Фото: Вестник «Того Самого Сталкера»/VKВестник «Того Самого Сталкера»/VK

"Та самая публикация материалов, которую вы ждали. Скрасим ваше ожидание показом всего того, что мы запланировали на 15-е число. В составе будет, как то немногое, что мы уже опубликовали, так и огромное количество того, что вам еще предстоит увидеть", – написал Daniil Nexus.

Ранее другой администратор "Вестника "Того самого Сталкера" Nick Frost поставил украинской студии GSC Game World ультиматум. Он потребовал от разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 вернуть в игру российскую локализацию. В противном случае он пообещал опубликовать 15 марта архив с украденными у компании данными объемом 30 ГБ. В студии GSC Game World не поддались на провокацию и отказались выполнять условия шантажистов. Теперь злоумышленники постепенно публикуют данные об игре. Так, в новую утечку вошли карта игрового мира с обозначением различных локаций, информация о дополнениях, которые GSC Game World планирует сделать после релиза, описание сюжетных предметов и кат-сцен, сценарий S.T.A.L.K.E.R. 2, кадры из ранних сборок проекта и не только.

По данным GSC Game World, администраторы "Вестника "Того самого Сталкера" смогли получить доступ к закрытым материалам компании, взломав аккаунт одного из разработчиков студии.

Ранее "Газета.Ru" писала о том, что энтузиасты полностью раздели рыжую профессоршу Мирабель Чесноук из Hogwarts Legacy.

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