В сеть слили сюжетные и геймплейные подробности о S.T.A.L.K.E.R. 2

"Та самая публикация материалов, которую вы ждали. Скрасим ваше ожидание показом всего того, что мы запланировали на 15-е число. В составе будет, как то немногое, что мы уже опубликовали, так и огромное количество того, что вам еще предстоит увидеть", – написал Daniil Nexus.

Ранее другой администратор "Вестника "Того самого Сталкера" Nick Frost поставил украинской студии GSC Game World ультиматум. Он потребовал от разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 вернуть в игру российскую локализацию. В противном случае он пообещал опубликовать 15 марта архив с украденными у компании данными объемом 30 ГБ. В студии GSC Game World не поддались на провокацию и отказались выполнять условия шантажистов. Теперь злоумышленники постепенно публикуют данные об игре. Так, в новую утечку вошли карта игрового мира с обозначением различных локаций, информация о дополнениях, которые GSC Game World планирует сделать после релиза, описание сюжетных предметов и кат-сцен, сценарий S.T.A.L.K.E.R. 2, кадры из ранних сборок проекта и не только.