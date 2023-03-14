Авторы Golftopia анонсировали башенную стратегию No Creeps Were Harmed

Состоящая из двух разработчиков студия MinMax Games, известная по Space Pirates and Zombies и Golftopia, анонсировала свой новый проект. Это стратегическим симулятор с башенной защитой No Creeps Were Harmed, в котором нам предстоит сразиться с бесконечным роем постоянно эволюционирующих существ.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Стратегическое преимущество игрокам дадут развёртываемые турели и другие смертоносные устройства, а также мощные способности. При этом сражаться можно будет как в одиночку, так и в кооперативе с другом.