Авторы Golftopia анонсировали башенную стратегию No Creeps Were Harmed

Состоящая из двух разработчиков студия MinMax Games, известная по Space Pirates and Zombies и Golftopia, анонсировала свой новый проект. Это стратегическим симулятор с башенной защитой No Creeps Were Harmed, в котором нам предстоит сразиться с бесконечным роем постоянно эволюционирующих существ.
Стратегическое преимущество игрокам дадут развёртываемые турели и другие смертоносные устройства, а также мощные способности. При этом сражаться можно будет как в одиночку, так и в кооперативе с другом.
Разработчики обещают нам масштабные трёхмерные карты, глубокую баллистику и полный контроль над оружием. No Creeps Were Harmed выйдет в ранний доступ Steam в этом году, более точные сроки пока что не называются.