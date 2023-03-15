Кодзима и Uniqlo выпустят совместную линейку одежды

Студия геймдизайнера Хидео Кодзимы Kojima Productions и производитель одежды Uniqlo выпустят совместную линейку одежды. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Uniqlo.

Фото: Kojima Productions/Uniqlo Kojima Productions/Uniqlo

В коллекции будут представлены две футболки ($29,90), рубашка ($39,90) и брюки ($49,90) с принтами, содержащими в себе различные отсылки к студии Kojima Productions. Ответственным за дизайн выступил арт-директор и ведущий художник компании Ёдзи Синкава, главный дизайнер персонажей и конструктор мехов франшизы Metal Gear. Старт продаж коллекции одежды запланирован на 17 марта нынешнего года.