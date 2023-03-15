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1 час назад

Хидео Кодзима и Uniqlo выпустят совместную линейку одежды

Газета.Ruиещё 2

Студия геймдизайнера Хидео Кодзимы Kojima Productions и производитель одежды Uniqlo выпустят совместную линейку одежды. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Uniqlo.

Кодзима и Uniqlo выпустят совместную линейку одежды
Фото: Kojima Productions/UniqloKojima Productions/Uniqlo

В коллекции будут представлены две футболки ($29,90), рубашка ($39,90) и брюки ($49,90) с принтами, содержащими в себе различные отсылки к студии Kojima Productions. Ответственным за дизайн выступил арт-директор и ведущий художник компании Ёдзи Синкава, главный дизайнер персонажей и конструктор мехов франшизы Metal Gear. Старт продаж коллекции одежды запланирован на 17 марта нынешнего года.

Kojima Productions — японская видеоигровая компания под руководством Хидео Кодзимы, ранее работавшая в составе студии Konami. Главным проектом Kojima Productions после обретения независимости стала игра Death Stranding, в работе над которой приняли участие такие голливудские актеры, как Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Маргарет Куэлли и другие.

Игры,Маргарет Куэлли,Хидео Кодзима,Мадс Миккельсен,
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