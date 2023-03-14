Создатели Tchia рассказали о занятиях в открытом мире

Студия Awaceb выпустила предпоследний ролик из запланированной серии дневников разработчика с рассказами об особенностях игрового процесса приключения Tchia. И его посвятили открытому миру игры и тому, чем мы сможем в нём заниматься.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Главной целью Тчиа будет спасение отца от жестокого правителя тропического архипелага. И в процессе нам предстоит изучать мир-песочницу, используя творческие способности. В перемещении поможет система трюков и свободного лазания, и во всех приключениях используются законы физики.

В промежутках между сюжетными действиями и сражениями мы сможем отправиться на поиски сокровищ, принять участие в соревнованиях по нырянию, потренироваться в стрельбе из рогатки и поиграть на укулеле, в том числе в ансамбле с другими персонажами.