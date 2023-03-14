В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
38 минут назад

Создатели Tchia рассказали о занятиях в открытом мире

Игромания.ру

Студия Awaceb выпустила предпоследний ролик из запланированной серии дневников разработчика с рассказами об особенностях игрового процесса приключения Tchia. И его посвятили открытому миру игры и тому, чем мы сможем в нём заниматься.

Создатели Tchia рассказали о занятиях в открытом мире
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Главной целью Тчиа будет спасение отца от жестокого правителя тропического архипелага. И в процессе нам предстоит изучать мир-песочницу, используя творческие способности. В перемещении поможет система трюков и свободного лазания, и во всех приключениях используются законы физики.

В промежутках между сюжетными действиями и сражениями мы сможем отправиться на поиски сокровищ, принять участие в соревнованиях по нырянию, потренироваться в стрельбе из рогатки и поиграть на укулеле, в том числе в ансамбле с другими персонажами.

Tchia выходит 21 марта на РС, PlayStation 4 и PlayStation 5. Игра с момента релиза будет доступна подписчикам PlayStation Plus Extra и Premium. На РС она выйдет вначале в Epic Games Store, и лишь со временем появится в Steam.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий